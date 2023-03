Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia platește REGEȘTE pentru amenajarea și intreținerea zonelor verzi din oraș: Licitație de peste 32 de MILIOANE de lei Primaria Alba Iulia platește REGEȘTE pentru amenajarea și intreținerea zonelor verzi din oraș: Licitație de peste 32 de MILIOANE de lei Primaria Municipiului Alba Iulia…

- La Alba Iulia incepe „marea pietruire”. Primaria cumpara 33.000 de tone de piatra, pentru strazile nemodernizate din municipiu Primaria Alba Iulia cumpara circa 33.000 de tone de piatra concasata și balast pentru repararea și intreținerea strazilor nemodernizate din municipiu, in urmatorii doi ani.…

- Primaria Tulcea a lansat, luni, o licitație publica pentru consolidarea și modernizarea sediului instituției din Piața Civica, conform portalului național de achiziții publice. Valoarea contractului se ridica la peste 2,8 milioane lei fara TVA, iar lucrarile vor avea ca scop, in prima etapa, consolidarea…

- Contract de MILIOANE de euro pentru intreținerea drumurilor din ALBA pe perioada verii: Licitația, lansata in SEAP Contract de MILIOANE de euro pentru intreținerea drumurilor din ALBA pe perioada verii: Licitația, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba organizeaza o licitație pentru lucrari de “intreținere…

- Cat costa dezinsecția și deratizarea spațiilor verzi și cladirilor publice din Alba Iulia, in urmatorii 4 ani. Licitație, in SEAP Primaria Alba Iulia a lansat o recent licitație pentru dezinsecția, dezinfecția și deratizarea spațiilor verzi, cladirilor unitaților de invațamant și instituțiilor publice…

- Cat va costa intreținerea fantanilor arteziene din Alba Iulia in acest an. Primaria a lansat procedura de atribuire a contractului Primaria Alba Iulia aloca in acest an peste 110.000 de lei pentru intreținerea fantanilor arteziene și a sistemelor de irigare automate din municipiu. Reprezentanții administrației…

- Administrația de Racari a semnat contractul pentru proiectare și execuție lucrari pentru „Modernizare strazi in zona de sud, orașul Racari”, astfel, vor fi asfaltate 15 strazi.Valoarea totala a obiectivului de investiții este de 4.162.680,55 lei. „In data de 22 februarie 2023, IN CADRUL PROIECTULUI …

- Compania Nationala de Investitii a lansat licitatia publica privind proiectul tehnic, executia lucrarilor si asistenta tehnica in vederea construirii stadionului ldquo;Gheorghe Hagi" din Constanta.Valoarea totala a achizitiei este de 330.989.232.47 de lei, fara TVA, adica 393.877.186,64 lei, cu TVA…