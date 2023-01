Contract de peste un milion de lei atribuit de CNAPMC. Care sunt firmele castigatoare? (DOCUMENT)

Contractul a fost castigat de firmele Euro Construct si D.O. Style 99 Euro Construct a avut incheiate de a lungul timpului 62 de contracte publice, in valoare de 54.438.471,48 de lei D.O. Style 99 a avut sapte contracte publice incheiate cu CNAPMC Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" Constanta CNAPMC , in calitate de autoritate contractanta, a organizat o licitatie in cadrul careia a atribuit contractul de "servicii de intretinere linii CF, aparate de cale si sab ...