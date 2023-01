Stiri pe aceeasi tema

- 47 de localitati din Vaslui vor avea parte de investitii in reteaua de apa si canalizare, care vor imbunatati calitatea vietii pentru 100.000 de cetateni. Dupa finalizarea lucrarilor pentru 11.413 km aductiune si 101.633 km de retea de distributie, toti locuitorii din Municipiul Galati si comuna Matca…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune si Demnitate Sociala, aferent perioadei de programare 2021–2027. Scopul programului este de a sprijini incluziunea sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile,…

- "Ca urmare a cresterii economice pe care am avut-o in anul 2021 fata de anul 2020, suntem cu o reducere de 2,1 miliarde euro grant.Avem o serie de criterii pe care le-am discutat cu Comisia Europeana, pe care sa le avem in vedere la reducerea grantului cu suma pe acre am mentionat-o, dar criteriile…

- Romania a primit asigurari ca toate programele aferente perioadei 2021-2027 vor fi aprobate in cursul acestui an, fiind eliminat astfel riscul ca tara noastra sa piarda aproximativ 5,2 miliarde euro din totalul alocarii de peste 30 de miliarde de euro, sustine Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Contracte de finantare de 121,5 milioane de euro pentru extinderea retelei de apa-canal din judetul Ilfov au fost semnate luni de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, iar astfel 25.800 de locuitori vor beneficia de servicii conforme de alimentare cu apa si 18.600 de locuitori…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput distribuția celei de‑a V‑a tranșe de pachete cu alimente in cadrul proiectului „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. Pachetele vor ajunge la 1.188.852 beneficiari,…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, printr-un comunicat, transmite AGERPRES . Potrivit sursei citate,…