Contract de lucrari de dragare si de pompare, atribuit de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 2.412.700 lei. Societatea careia i a fost atribuit contractul este Arcosim SRL.Primaria Municipiului Macin, judetul Tulcea a atribuit recent un contract de lucrari de reparatii generale si de renovare. Conform Licitatiapublica.ro, contractul prevede proiectare,…

- Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea a atribuit recent un contract de achizitie ingrasaminte chimice.Potrivit LicitatiaPublica.ro, achizitia publica are in vedere procurarea de ingrasaminte chimice in conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini.Valoarea totala a achizitiei fara…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 83.222 lei. Societatea careia i a fost atribuit contractul este Karl Storz Endoscopia Romania SRL.Ministerul Apararii ndash; Unitatea Militara 02175 Constanta, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanta a atribuit recent un contract…

- Primaria Municipiului Tulcea a atribuit un contract in urma unei licitatii publice. Societatea castigatoare este Enel Energie SA.Contractul a fost atribuit la data de 6 august 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 13 august 2021.Tip Procedura: negociere fara publicare…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 64.600 lei. Societatea careia i a fost atribuit este Synesis Partners Bucuresti.Consiliul Judetean Tulcea a atribuit recent un contract de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe. Potrivit LicitatiaPublica.ro, este vorba despre servicii…

- Societatea careia i a fost atribuit contractul este Besmax Pharma Distribution SRL Bucuresti.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta a atribuit recent un contract de achizitie medicamente. Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 692.594 lei. Societatea careia…

- CT BUS S.A. Constanta a atribuit recent un contract de servicii de dezinfectie si de dezinsectie.Potrivit LicitatiaPublica.ro contractul de servicii dezinfectie mijloace de transport in comun in valoare totala fara TVA este de 721.000 lei. Societatea careia i a fost atribuit contractul este DDD CONSTANCE…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA : 204139,2 lei. Societatea careia i a fost atribuit contractul este Ian Intertop din Galati.Primaria comunei Baia, judetul Tulcea a atribuit recent un contract de achizitie hrana pentru persoane varstnice pachete produse de baza. Potrivit Licitatiapublica.ro, in…