Contract de închiriere – model actualizat pentru 2022. PDF Contract de inchiriere – model actualizat pentru 2022. PDF. Contractul de inchiriere este esențial atat pentru chiriaș, cat și pentru proprietar. Acest document ii ofera siguranța chiriașului ca va putea folosi imobilul, pentru perioada inscrisa pe contract. Totodata, se evita riscul unei penalizari serioase din partea organului fiscal. Contract de inchiriere – model actualizat pentru 2022. PDF Totodata, acesta ii asigura drepturile necesare pentru a folosi acel imobil conform prevederilor pentru care semneaza ambele parti. In plus, dispare riscul unei mutari imediate si a cautarii unui alt apartament.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

