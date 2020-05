Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a semnat contractul de lucrari dintre Consiliul Județean Constanța și un consorțiu de constructori, in vederea reabilitarii și modernizarii drumului județean DJ223, tronsonul Cernavoda – Rasova- Aliman – Ion Corvin. Contractul are o valoare totala de 23 milioane euro, iar lucrarile care urmeaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dupa amiaza un cod galben de vreme rea pentru judetul Constanta Medgidia, Cernavoda, Harsova, Cobadin, Ostrov, Baneasa, Mircea Voda, Rasova, Lipnita, Ciobanu, Crucea, Pestera, Independenta, Oltina, Aliman, Ghindaresti, Deleni, Adamclisi, Saligny,…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Somes-Tisa face demersurile pentru aprobarea aplicatiilor de finantare a doua proiecte, cofinantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritara 5. Este vorba despre proiectele: ...

- Ministerul Transporturilor si Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA au semnat contractul de finantare pentru proiectul „Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare si modernizare infrastructura portuara portul Isaccea”, in valoare de peste 18 milioane de lei. Ministerul Transporturilor…

- Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, și Constantin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa, au semnat in data de 3 aprilie contractul de finanțare aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa”. Pentru implementarea…

- Un parc de aventura va fi construit in orașul Galați cu fonduri europene. Contractul in valoare de peste patru milioane de euro a fost semnat miercuri de primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu, iar parcul va fi gata peste doi ani, anunța MEDIAFAX.Investiția va fi realizata in mijlocul orașului,…

- Compania de Apa Someș SA Cluj-Napoca a semnat, marți, contractul de lucrari privind extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ si canalizare in Zalau, județul Salaj, in valoare de 52,6 milioane de lei din fonduri europene. Durata de execuție este de doi ani, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat…

- Retelele de termoficare si punctele termice ale municipiului Suceava au fost reabilitate in proportie de 40%, pe diverse programe si cu finantare de la bugetul local, suma totala cheltuita pana acum fiind de circa 25 de milioane de euro. Pentru restul de 60% ramas nereabilitat, primarul de Suceava,…