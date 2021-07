Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a modificat, prin Hotarare adoptata sambata, conditiile de acordare a asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, introducand notiuni precum devizul estimativ pe care pacientii care se interneaza in spitalele private trebuie sa il primeasca cu cel mult cinci zile inainte…

- Salvați Copiii Romania continua dotarea secțiilor de terapie intensiva cu aparatura medicala vitala salvarii nou-nascuților. In 10 ani de eforturi constante am dotat 100 de unitați medicale din toate județele țarii cu peste 830 de aparate medicale, in valoare de aproape 6 milioane de Euro, contribuind…