Contracepția este diferită de la o țară la alta, în Europa Folosirea și accesul la contracepției raman foarte inegale in Europa, potrivit ultimelor date din Atlasul contracepției, care demonstreaza ca mai este mult de facut pentru a ajuta familiile sa-și planifice cand vor avea copii. In cele 46 de țari europene, 57% din femei au folosit o metoda de contracepție moderna, dar o treime din sarcini nu au fost planificate. In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, accesul la dispozitive medicale, la consiliere și informații online este foarte diferit. Ratele cele mai mari se inregistreaza in Franța și Belgia, iar cele mai scazute, in Polonia și Ungaria,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

