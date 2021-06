Stiri pe aceeasi tema

- Inca un membru USRPLUS iși anunța candidatura pentru președinția filialei județene a alianței. Este vorba despre Raul Olajos, consilier județean și președinte PLUS Timiș de mai bine de un an. El va fi contracandidatul lui Dominic Fritz la alegerile interne.

- Am un motiv particular și egoist, care ține de familia mea, de fetele mele - eu vreau ca ele sa traiasca in Romania, spune Emil Boc despre susținerea pentru Flori Cițu la funcția de președinte al PNL. Am un motiv particular și egoist, (...) care ține de familia mea, de fetele mele - eu vreau…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman și-a ales tabara in lupta interna care se da pentru șefia partidului, intre premierul Florin Cițu și actualul președinte al formațiunii, Ludovic Orban. De asemenea, alaturi de Cițu s-a poziționat și albaiulianul Alin Ignat, actual consilier de stat la Cancelaria primului…

- Consilierul local Dan Reșitnec, al carui nume a fost vehiculat și pentru funcția de prefect, a caștigat concursul organizat de Primaria Timișoara pentru postul de șef la Biroul Asistare Primar. Dan Reșitnec, președintele USR Timișoara, a fost singurul candidat la concurs. „E timpul ca o parte din noi…

- JUPA – Asta i-au transmis zeci de localnici șefului Transal Urbis, Mihai Minea, dupa ce operatorul de salubritate al Caransebeșului a inceput sa depoziteze deșeuri pe un teren de pe raza localitații, situat dupa stația de epurare de la Jupa, destul de aproape de raul Timiș. Teren aprobat zilele trecute…

- Dominic Fritz are cale libera spre preluarea sefiei USR Timis. Actualul presedinte, Cristian Mos, care a obtinut unul dintre cele mai bune scoruri ale partidului din tara si a ajuns vicepresedinte al CJ Timis, se retrage pentru a-i permite lui Fritz sa acceada la sefia filialei.

- Un raport al Curții de Conturi din 2016 il contrazice pe Marius Dumitrescu, membru in Biroul Permanent al USR Timiș, care susținea despre soția sa, care a fost numita ca membru in consiliul de administrație de la Colterm SA de catre administrația Dominic Fritz, ca ”doamna este mai competenta decat cei…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…