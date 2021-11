Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de supraveghere și control vamal ale Direcției Generale a Vamilor și structurilor vamale teritoriale au participat la Operațiunea Joint Action Day Finestra, sub coordonarea FRONTEX, care a avut ca scop combaterea criminalitații la frontiera terestra externa a estului și sud-estului Uniunii…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, participa la Summit-ul ministrilor Agriculturii de la Cracovia, care are ca principal subiect pe agenda asigurarea productiei de proteine furajere in regiunea celor Trei Mari - Adriatica, Baltica si Neagra, conform agerpres. "In urma primirii invitatiei…

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmite DPA.Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez.Preturile de consum in Franta au…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara. „Scopul este acela de a reduce inegalitatea, care în ultimii ani a crescut în tara noastra”, a declarat sâmbata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la…

