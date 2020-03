Stiri pe aceeasi tema

- Peste 16.700 de pachete de tigari de contrabanda, in valoare de 170.000 de lei, au fost confiscate de politisti de la un satmarean prins in flagrant in Baile Felix, acesta fiind retinut, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. Potrivit unui comunicat…

- Peste 5.000.000 de tigarete de provenienta extra comunitara au fost confiscate, in urma unei actiuni a politistilor din cadrul Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale ndash; I.P.J. Suceava.In cursul zilei de ieri, 24 februarie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice ndash;…

- Peste 31 000 de fire de țigari au fost ridicate in vederea confiscarii de polițiștii satmareni la data de 11 februarie a.c. Ieri, 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Satu Mare au oprit pe DN 1C, in localitatea Halmeu, un autoturism condus de un barbat, de 38 de ani, din județul…

- SCAIUȘ – Polițiștii au gasit in mașina unui barbat aproape 60.000 de țigarete fara timbru fiscal! Aseara, in jurul orei 21.40, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Reșița au depistat in trafic, pe DN 58 A, in afara localitații Scaiuș, un autoturism condus de barbat de 27 de ani, din Farliug,…

- Politisti din Bucuresti au facut opt perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar de proxenetism. Anchetatorii au vizat opt locuinte inchiriate de un barbat suspectat ca a inlesnit mai multor femei practicarea prostitutiei. Suspectul a fost retinut, conform News.ro.Citește…

- Un barbat de 34 de ani a fost retinut in data de 6 ianuarie a.c. de politistii ialomiteni, pentru comiterea mai multor infractiuni de inselaciune in forma continuata si de fals in inscriuri sub semnatura privata. Acesta este banuit ca ar fi inselat un barbat cu peste 41.600 de lei. In perioada iulie…

- In data de 17.12.2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Hunedoara si cei ai Biroului Rutier Hunedoara au oprit in trafic, pe raza municipiului Hunedoara, un hunedorean de 54 de ani, care deținea in portbagajului autoturismului pe care il conducea,…

- Barbat, de 35 de ani, care poseda mandat european de arestare a fost depistat de polițiști ieri, 05 decembrie a.c. La data de 05 decembrie a.c., polițiștii de investigații criminale satmareni in colaborare cu luptatorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale a Inspectoratului de Poliție Județean…