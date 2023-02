Stiri pe aceeasi tema

- Captura importanta de țigari de contrabanda facuta in dupa-amiaza zilei de miercuri de polițiștii Secției Rurala 3 Marginea. Aceștia au tras pe dreapta, la Sucevița, un autoturism marca Mercedes, condus de un barbat de 47 de ani, din Vicovu de Sus. In mașina erau mai multe cutii, iar șoferul a spus…

- Aproximativ 3,5 milioane de pachete de țigari de contrabanda, in valoare de 55,3 milioane de lei, au fost reținute de polițiștii de frontiera din țara, in vedere confiscarii. Niciuna dintre capturile de țigari de contrabanda nu a fost facuta de polițiștii de frontiera aradeni. Totuși, aceștia au facut…

- Polițiștii de frontiera suceveni cerceteaza un cetațean ucrainean care avea peste 800 de pachete de țigari ascunse in bagaje, iar un altul a fost amendat fiindca ascunsese peste 200 pachete de țigari fara timbru fiscal in autoturismul cu care calatorea. Vineri, 16 decembrie a.c., in jurul orei 22.30,…

- Cei care iși doresc sa ajunga in 2023 la unele dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din Europa, UNTOLD, Neversea și Massif au acum șansa sa achiziționeze un pachet de abonamente pentru toate cele trei evenimente la jumatate de preț. Fanii pot cumpara abonamente General Access pentru cele…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 8.799 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 103.000 lei. Doi maramureșeni, un barbat și o femeie, sunt cercetați pentru contrabanda, intreaga…

- In perioada sarbatorilor de iarna de anul acesta cantitatea de marfuri importate va crește cu 20% comparativ cu alte perioade, principalele produse aduse in Romania fiind brazii, hainele, dulciurile și decorațiunile specifice de Craciun. Astfel, in țara intra 50.000 de tone de marfuri pe saptamana pentru…

- Percheziții la CORNI. 300 de pachete de țigarete ridicate de la mai multe persoane banuite de contrabanda Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare la data de 25 noiembrie 2022 nu mai puțin de 3 mandate de percheziție domiciliara, la locuințele unor …

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj in limba romana, adresata președinteului Republicii Moldova, Maiei Sandu. Postarea a fost facuta dupa intrevederea pe care cei doi au avut-o ieri la Paris, in cadrul celei de-a treia reuniuni a Platformei de Sprijin…