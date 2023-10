Stiri pe aceeasi tema

- Seful armatei germane, generalul Carsten Breuer, a avertizat ca razboiul din Ucraina ar putea escalada si a cerut consolidarea capabilitatilor Germaniei si ale NATO, informeaza DPA și Agerpres.Breuer, care detine rangul de inspector general, a amintit de indiciile dinaintea anexarii peninsulei Crimeea,…

- Cheltuielile militare ruse urmeaza sa creasca cu aproape 70% - la 106 miliarde de euro - in 2024, potrivit unui document al Ministerului rus al Finantelor publicat joi, o crestere care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina, in pofida costului uman si economic,…

- Razboiul din Ucraina - Se duc lupte crancene in Donetk si Lugansk, intre trupele ruse si fortele ucraineneLupte grele intre trupele ruse și ucrainene continua in unele parti din regiunile ucrainene Donețk și Lugansk, a declarat duminica Ilia Evlas, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, anunța…

- Atacurile cu drone din ultimele luni din Rusia arata ca razboiul se muta treptat in țara vecina, iar numarul acestora va crește, afirma consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak.

- Autoritatile ruse au declarat ”indezirabil” grupul de investigatii Conflict Intelligence Team (CIT), care a aparut in 2014, cand a publicat anchete despre forte ruse implicate in Razboiul din Ucraina si care s- facut cunoscut prin anchete despre activitati ale armatei ruse in intreaga lume, antrenand…

- Arkadi Voloj, co-fondatorul Yandex, gigantul tech din Rusia care gestioneaza așa-zisul „Google rusesc”, a condamnat razboiul din Ucraina, numindu-l „o invazie barbara”, relateaza The Moscow Times. Reacția oligarhului vine dupa ce a incercat sa se distanțeze de Rusia pe site-ul sau personal și dupa mai…

- Seulul isi creste in forta profilul in domeniul exporturilor de arme pe fondul invadarii Ucrainei de catre Rusia si in acest proces intra in competitie cu Berlinul, competitia fiind resimtita si la nivelul Europei de Est, noteaza Mediafax.In efortul de a-si construi armate pu­ternice, Polonia s-a…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, considera ca Ucraina va caștiga razboiul pana in vara anului viitor și ar putea fi admisa in NATO in iulie 2024. Ministrul a declarat, intr-un interviu pentru CNN preluat de Pravda , ca el considera ca summitul NATO din iulie anul viitor este un moment…