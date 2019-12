Stiri pe aceeasi tema

- Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in luna noiembrie prima crestere din acest an, de 1,8 puncte procentuale, pana la 12,3%, fata de 10,5% in septembrie, arata un studiu publicat duminica de Novel Research, potrivit caruia regiunea nord-est continua sa fie cea mai afectata de contrabanda cu tigari.

- De 1,8 puncte procentuale, pana la 12,3%, fata de 10,5% in septembrie Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in luna noiembrie prima crestere din acest an, de 1,8 puncte procentuale, pana la 12,3%, fata de 10,5% in septembrie, arata un studiu publicat duminica de Novel Research, potrivit caruia regiunea…

- Final cu emoții intr-un complicat dosar cu un prejudiciu de 1,7 milioane de euro. Un fost procuror și executor judecatoresc din Dolj, cautat pentru nu mai puțin de 29 de infracțiuni, printre care inșelaciune și delapidare, a fost prins la Iași, in timp ce incerca sa puna in

- Sute de pachete de țigari și mai mulți litri de alcool au fost depistate de jandarmi, intr-o piața din Timișoara. Contrabandistului i s-a confiscat marfa și va fi tras la raspundere pentru activitatea sa ilegala. Un barbat in varsta de 58 de ani, domiciliat in Timișoara, a fost prins de jandarmi in…

- Miercuri, 6 noiembrie 2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași au efectuat un numar de 36 de percheziții domiciliare…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan Radu Oprea a declarat luni, intr-o conferinta de presa ca Brexitul ar putea avea impact negativ asupra cotei noastre de piata, daca Marea Britanie ar impune taxe vamale. "Insist sa vad pericolul Brexitului", a afirmat ministrul."Insist sa vad pericolul…

- ​Dupa patru zile consecutive de creștere, capitalizarea de piața a Apple a depașit pragul istoric de 1.000 de miliarde de dolari atins de companie în premiera în toamna lui 2018. În prezent Apple este depașita doar de Microsoft la capitalizare, compania condusa de Satya Nadella având…

- Piata neagra a tigarilor de contrabanda este in criza de cateva saptamani, iar acest aspect a dus la cresterea preturilor de vanzare cu 2-3 lei la fiecare pachet. De exemplu, un pachet de Asima se vinde acum la piata neagra cu 10 lei, fata de 8 lei, cat era in urma cu cateva saptamani. Pachetul de ...