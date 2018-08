Stiri pe aceeasi tema

- Piata neagra a tigaretelor a crescut in iulie la 18,2% din totalul consumului, cu 2,1 puncte procentuale. mai mult fata de mai 2018, potrivit celui mai recent studiu realizat de catre Novel Research. Este cel mai ridicat nivel al contrabandei din acest...

- Piața neagra a țigaretelor a crescut in iulie la 18,2% din totalul consumului (cu 2,1 p.p. mai mult fața de mai 2018). Este cel mai ridicat nivel al contrabandei din acest an, depașind media din 2017, de 16%. „Regiunea nord-est continua sa fie cea mai afectata de piața neagra, cu o pondere de 39,5%,…

- Piața neagra a țigaretelor a crescut in iulie la 18,2% din totalul consumului (cu 2,1 p.p. mai mult fața de mai 2018), arata un comunicat al Novel Research difuzat joi. Este cel mai ridicat nivel al contrabandei din acest an, depașind media din 2017, de 16%. „Regiunea nord-est continua sa fie cea mai…

- In Romania s-au vandut, prin contrabanda, peste 4,15 miliarde de țigarete in 2017, adica aproximativ 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elveției și Norvegiei, țara noastra ocupand astfel locul 5 in Europa, poziție ocupata in 2016 de Italia, un stat cu peste 60 de milioane de…

- Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei, potrivit studiului "Project Sun" realizat de KPMG. Volume...

- Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei, Romania ocupand astfel loc...

- Doi vamesi din Galati (angajati ai Directiei Regionale Vamale) sunt urmariti penal dupa ce ar fi fabricat un proces-verbal de distrugere a 4.100 de pachete de tigari ce fusesera confiscate de la o societate din Buzau. Directia Generala Anticoruptie urmeaza sa stabileasca gradul de complicitate al acestora…

- Contrabanda cu țigari nu ține cont de varsta: o bunica de 70 de ani a fost prinsa cu țigari de contrabanda in piata Fortuna. In aceasta dimineata, in jurul orei 05.30, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, aflat in serviciu de ordine și siguranța publica, a depistat pe o strada…