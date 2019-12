Stiri pe aceeasi tema

- De 1,8 puncte procentuale, pana la 12,3%, fata de 10,5% in septembrie Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in luna noiembrie prima crestere din acest an, de 1,8 puncte procentuale, pana la 12,3%, fata de 10,5% in septembrie, arata un studiu publicat duminica de Novel Research, potrivit caruia regiunea…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania, unde inmatricularile…

- Vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, a anuntat marti Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). In Romania a fost cea mai dinamica piata auto din Europa. Aici, inmatricularile…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat in octombrie o crestere de 22,6% in ritm anual, la 12.431 de unitati, arata datele publicate luni de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA) potrivit Agerpres Livrarile grupurilor Ford si Daimler au scazut luna…

- Importurile de bunuri din primele 8 luni ale anului au largit defictul contului curent la peste 10 miliarde de euro, iar turismul a contribuit și el cu peste un miliard de euro la deficitul de cont curent, potrivit datelor publicate luni de Banca Centrala. Balanța serviciilor a înregistrat un…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat ritmul accelerat de crestere, astfel ca indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 25% in primele 8 luni ale acestui an, iar indicele BET - Total Return (BET-TR), care include si dividendele oferite…