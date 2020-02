Stiri pe aceeasi tema

- Cefin Trucks, unic importator si distribuitor al brandului Ford Trucks in Romania, a anuntat joi ca a raportat anul trecut o cifra de afaceri de 63 de milioane de euro, cu activitatile sale de vanzare si service, in crestere cu 45% fata de 43 de milioane de euro in 2018, iar pentru anul 2020 preconizeaza…

- Piata de motocicluri (motociclete si mopede) din Romania a crescut anul trecut cu peste 40-, la 2.177 unitati, fiind cea mai mare rata de crestere inregistrata la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Asociatia Europeana a Constructorilor de Motociclete (ACEM). Cele mai populare vehicule…

- Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul pieței locale de business process outsourcing(BPO), anunța o creștere de 12% a cifrei de afaceri in 2019, comparativ cu anul anterior. Astfel, compania iși menține ritmul de dezvoltare constant și organic inregistrat in ultimii ani. “Anul 2019 a insemnat,…

- Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in luna noiembrie prima crestere din acest an, de 1,8 puncte procentuale, pana la 12,3%, fata de 10,5% in septembrie, arata un studiu publicat duminica de Novel Research, potrivit caruia regiunea nord-est continua sa fie cea mai afectata de contrabanda cu tigari.

