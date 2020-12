Stiri pe aceeasi tema

- Piața neagra a țigaretelor se situeaza in 2020 la o medie anuala de 9,4% din totalul consumului, cel mai mic nivel din ultimii 12 ani, conform companiei Novel Research. Procentul este in scadere semnificativa fața de aproape 14%, media inregistrata in 2019. In noiembrie 2020, comerțul ilegal cu țigarete…

- Intr-un an in care totul a mers atipic, in mai toate domeniile, piața TV din Romania și nu numai a avut destul de mult de suferit, mai ales din cauza amanarii celor mai importante competiții sportive care uramu sa fie transmise in aceasta vara: Campionatul European de Fotbal și Jocurile Olimpice de…

- Industria de software din Romania va creste cu aproximativ 12,5% in 2020, ajungand la un volum de business de aproximativ 8,2 miliarde de euro, potrivit estimarilor specialistilor KeysFin. Cu toate acestea, cresterea este mai temperata decat in 2019, cand sectorul a inregistrat o cifra de afaceri de…

- La nivelul Uniunii Europene exista un proiect amplu și de durata prin care se incearca creșterea salariului minim brut in țarile sarace la 1.100 euro/luna, atat cat este media europeana in prezent. Romania are al 4-lea cel mai mic salariu brut din UE, la mai putin de jumatate fata de media salariului…

- Turcia nu a inasprit suficient politica sa monetara pentru sprijinirea lirei, care vineri s-a depreciat la un nou nivel record, iar rezervele valutare ale tarii si finantarea externa raman elemente potential negative, a declarat, pentru Reuters, Douglas Winslow, analist al agentiei de evaluare financiara…

- In 2019 era anunțata intenția de cumparare a companiei media CME de catre Grupul de investiții PPF. Grupul de investiții este deținut de cel mai bogat om de afaceri din Republica Ceha, Petr Kellner. A fost nevoie de discuții și negocieri, la Bruxelles, ca demersul sa poata fi facut in parmetrii legali.…

- De la inceputul lunii septembrie, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, au confiscat 11.138 kg de tutun brut, provenit din Bulgaria. Camionetele au fost sigilate la intrarea in Romania și monitorizate permanent pe timpul tranzitarii…