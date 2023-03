Administratorii a doua companii din Chișinau, acuzați de contrabanda cu miez de nuca in valoare de peste 57 milioane lei, comisa in 2013-2014, au fost condamnați. Potrivit datelor din dosarul penal, la exportarea marfii au fost prezentate certificate care ulterior s-au dovedit a fi false. Menționam, certificatele in discuție au stat la baza indicarii Moldovei ca și stat de origine a nucilor exportate pentru cumparatorii din Turcia, relateaza Nordnews. Totodata, in 2015 au fost exportate cantitați de miez de nuca și prin folosirea frauduloasa a ștampilelor altei companii. In context, unul din cei…