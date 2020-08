Contraatacul vecinilor: Un nou demers in instanta. Este vizat un viitor bloc cu sapte etaje, din Faleza Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul era judecat de Leonard Iustin Bourceanu, magistrat al Tribunalului Constanta. Sorin Strutinsky este cautat de Politie, pentru a executa o pedeapsa de aproape 11 ani de inchisoare aplicata de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Curtea de Apel Constanta a dispus stramutarea dosarului 8633 118…

- SC Stop SRL solicita anularea unei dispozitii cu privire la obligatia de plata a sumei de 1.183.349,83 de euro plus TVA la curs BNR. Municipiul Constanta prin Primar a solicitat respingerea actiunii Stop SRL ca nefondata. Motivarea unei decizii a Curtii de Apel Constanta poate fi citita integral accesand…

- Procesul vizeaza doua terenuri ce fusesera atribuite familiei Gardef prin Dispozitia nr. 2444 2003 a primarului Constantei. Oamenii au descoperit in 2016 ca ambele terenuri sunt traversate de conducte. Cazul se afla acum in atentia Curtii de Apel Constanta, care urmeaza sa pronunte o solutie pe data…

- Locuitorii din zona au cerut suspendarea executarii hotararii in baza caruia se poate construi imobilul. Tribunalul Constanta a decis ca cererea de suspendare este neintemeiata si a respins o. Cuvantul final il va avea Curtea de Apel Constanta, in cazul in care vecinii viitorului bloc vor declara recurs.Blocul…

- Asociatiile de proprietari din zona au cerut suspendarea executarii, dar si anularea HCL 533 2019 prin care a fost aprobat PUZ ul dorit de investitor. Instanta va lua o decizie legata de eventuala suspendare a executarii HCL saptamana viitoare. Terenul in discutie provine din retrocedarile fostei administratii…

- Ministerul Educatiei o actionase in instanta pe Gabriela Bucovala pentru fisele de evaluarea din anul scolar 2016 2017. Tribunalul a respins initial actiunea Ministerului, ca inadmisibila. Recent, Curtea de Apel a hotarat rejudecarea.Disputele din instanta dintre Gabriela Bucovala, fostul inspector…

- Mihai Valentin Florin continua procedura pentru investitia intr un imobil de sapte etaje in zona Faleza Nord, Pescarie, bl. PA2 PA4, sc. lot 7 din municipiul Constanta.Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru…

- Angajatii ANAF Constanta au pierdut procesul intentat institutiei pentru majorarea salariului de baza acordat fiecarui angajat. Decizia de respingere a actiunii a fost luata in prima instanta de catre Tribunalul Constanta, asa ca angajatii Antifrauda, dar si restul salariatilor ANAF s au adresat, prin…