CONTRAATACUL femeilor din PSD. Este vizat LUDOVIC ORBAN

- Organizatia Femeilor Social-Democrate condamna "maniera incalificabila" prin care presedintele PNL incearca sa rastoarne Guvernul condus de premierul Viorica Dancila."Incapabil sa propuna proiecte politice viabile pentru Romania sau sa coaguleze in jurul sau o majoritate parlamentara, liderul…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a prezentat, marti, la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul in care a depus o plangere penala la adresa premierului Viorica Dancila si a liderului PSD Liviu Dragnea. In plangerea facuta la DIICOT Ludovic Orban ii acuza pe cei doi de inalta tradare, uzurparea functiei…

- Ludovid Orban a fost citat la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul de inalta tradare, care o vizeaza pe Viorica Dancila. Saptamana trecuta, DIICOT a anuntat ca a inceput urmarirea penala in rem (asupra faptei), dupa plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban. “Am fost invitat sa dau declarație…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a cerut, ieri, sefului statului, Klaus Iohannis, sa se delimiteze de sesizarea penala a liderului liberal, Ludovic Orban, astfel incat sa nu poata fi considerata parte a unui plan. ”Mi s-ar parea normal ca in acest context in care plangerea penala facuta…

- "Aceasta sesizare sau ce a facut aceasta unealta este conceputa si redactata la Cotroceni si cred ca vom avea toti acces la text si vom constata ca e conceputa la Cotroceni si este ca urmare a amenintarilor pe care presedintele le-a indreptat impotriva premierului Dancila. Nu stiu de ce ar trebui…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului este ”o tentativa de lovitura de stat”, ”o actiune violenta, nedemocratica, neconstitutionala a lui Iohannis si a celor care il sustin de a bloca un Guvern” si afirma ca orice…

- PNL a depus o plângere penala la DNA pe numele premierului Viorica Dancila și a șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care îi acuza de înalta tradare în scandalul privind mutarea ambasadei României din Israel. Plângerea a fost depusa chiar de liderul PNL,…