- Contraofensiva mult asteptata a trupelor ucrainene a inceput in regiunea de sud a Hersonului, iar presedintele, Volodimir Zelenski, a spus: „Daca vor sa supravietuiasca, este timpul ca armata rusa sa fuga”. Trupele ucrainene au spart apararea rusa in mai multe zone din prima linie din apropierea orasului…

- Cel putin trei oameni au murit si alti cinci au fost raniti in urma bombardamentelor intr-un district din Harkiv, in nord-estul Ucrainei, potrivit lui Serghei Bolvinov, seful departamentului de investigatii al Politiei Nationale din regiunea Harkov, relateaza CNN si News.ro. Bolvinov a spus ca trupele…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca armele primite de la parteneri au inceput sa aiba o eficienta foarte buna. Volodimir Zelenski a mentionat ca potentialul ofensiv al armatei Rusiei scade si ca toti criminalii, tortionarii si violatorii rusi vor fi trasi la raspundere. “Astazi, la…

- Armata rusa a lansat un atac cu rachete in regiunea Odesa in noaptea de duminica spre luni. Operațiuniea a vut loc cu ajutorul avioanelor strategice de aviație Tu-22M, au transmis pe Telegram reprezentanții Consiliului Local Odesa, citați de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Mai multe cladiri…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un nou discurs, ca tara sa are nevoie de o aparare moderna impotriva rachetelor si a subliniat ca rusii au infrant la Kiev "o gradinita si un bloc", mentionand insa si ca in atac a murit un barbat si alte persoane au fost ranite.…

- Cincisprezece persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ucise sub focul artileriei ruse in regiunea Harkiv (nord-estul Ucrainei), a anuntat guvernatorul, relateaza AFP.”Cincisprezece persoane au murit si 16 au fost ranite. Acestea sunt consecintele teribile ale bombardamentelor rusesti in plina…

- Surse ucrainene au semnalat duminica o situatie „destul de complicata'” in regiunea Harkov din nordul Ucrainei, unde trupele ruse au reluat ofensiva, deși fusesera impinse in retragere. Conform lui Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, citat de agentia EFE, trupele ruse…