- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna, Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- O noua demisie la Casa Alba: Tom Bossert, consilierul pentru securitate interna al presedintelui Donald Trump, a decis sa renunte la functie, a anuntat marti executivul american, relateaza AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. 'Presedintele ii multumeste lui Tom (Bossert) pentru angajamentul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters. "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord…

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul…