- Agenția Naționala de Integritate o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de conflict de interese administrativ, pentru ca s-a numit singura manager intr-un proiect anticorupție finanțat din fonfuri europene, in urma caruia ar fi caștigat aproape 19.000 de lei. ANI a sesizat Parchetul. „Gata!…

- Inspectoratul de Poliție Ilfov a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu cu privire la posibila infracțiune de abuz in serviciu in legatura cu polițiștii filmați in timp ce percheziționau mai mulți elevi dintr-o școala din Jilava, potrivit unui comunicat al instituției. ”Urmare a petiției…

- Barbatul numit de presa internaționala „cel mai murdar om din lume” a murit la o varsta la varsta de 94 de ani, relateaza presa de stat de la Teheran. Iranianul Amou Haji nu s-ar mai fi spalat de mai bine de o jumatate de secol, potrivit agenției iraniene IRNA. Amou Haji traia singur, in satul […]…

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Sute de monede din aur, dintre care și unele care cantareau cate un kilogram fiecare, au fost descoperite de polițiști si procurori ingropate in curțile unor afaceriști din Strehaia. Monedele din aur au fost gasite de polițiștii specializați in investigarea infracțiunilor economice și procurorii Parchetului…

- Șefii AUR, George Simion și Claudiu Tarziu au cerut in instanța modificarea statutului partidului, dar Tribunalul le-a respins cererile. In plus, instanța a constatat ca partidul AUR folosește ilegal simbolurile naționale in sigla, incalcand, astfel, și Constituția, și legea partidelor politice. Cei…

- Un barbat din Valcea, care o avea in grija pe nepoata sa de 2 ani și 11 luni a fost arestat preventiv pentru ca a omorat copilul. Enervat ca plangea, barbatul a aruncat-o pe copila cu capul de podeaua de ciment. Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea a anuntat ca barbatul reținut pentru comiterea infractiunii…

Regina Elisabeta a ll- a a murit joi dupa-amiaza, la resedinta sa de la Balmoral, la varsta de 96 de ani, a anuntat Palatul Buckingham. Vom reveni cu detalii.