- Cosmin Contra a declarat, la Digi Sport, ca a ajuns la “limita limitelor” si ca probabil astazi va fi trimisa notificarea cu privire la terminarea contractului sau cu FC Dinamo, astfel ca joi va merge sa-si ia la revedere de la jucatori. “Nu stiu daca s-a trimis ce trebuie sa se trimita. Nu…

- Cosmin Contra (44 de ani) a oferit noi detalii incredibile despre situația de la Dinamo. Antrenorul „cainilor” spune ca a avut probleme medicale din cauza stresului. Fanii dinamoviști au mers astazi la baza de la Saftica, unde l-au confruntat pe directorul sportiv, Rufo Collado. Cosmin Contra spune…

- DINAMO. Alexandru Conovaru, reprezentant al proiectului socios „Doar Dinamo București”, neaga un conflict violent al fanilor-acționari cu Rufo Collado la baza clubului de la Saftica. CONTEXT: Un grup de suporteri ai lui Dinamo, nervoși din cauza situației financiare dezastruoase prin care trece clubul,…

- Un grup de suporteri ai lui Dinamo, nervoși din cauza situației financiare dezastruoase prin care trece clubul, au mers la baza echipei de la Saftica, unde i-au reproșat toate problemele directorului sportiv Rufo Collado! Mai mulți ultrași ai lui Dinamo, satui de promsiunile neonorate ale conducerii,…

- Un grup de suporteri ai lui Dinamo au fost aseara la baza de la Saftica pentru a-i imbarbata pe jucatori in vederea meciului cu FC Voluntari. Dinamo - FC Voluntari se joaca astazi, de la ora 20:30, in runda cu numarul 11 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Atmosfera fierbinte la Dinamo, cu doar o zi inaintea restanței cu Astra Giurgiu din Liga 1. Exasperați de neplata salariilor, jucatorii lui Cosmin Contra ar fi boicotat antrenamentul din aceasta dimineața. Astazi, de la ora 11:00, fotbaliștii de la Dinamo ar fi trebuit sa efectueze, la Saftica, un prim…

- Jucatorii straini de la Dinamo nu au privit cu ochi buni ca le-a fost intarziata plata salariilor, iar pe 25 octombrie trebuie achitat 500.000 de euro la ANAF ca sa nu fie pierduta Saftica. De-abia s-au livrat doua salarii celor ce aveau 3 luni restante, panica financiara i-a cuprins pe roș-albi. Mercato…

- Fotbalistul Aleix Garcia, transferat definitiv de FC Dinamo de la gruparea engleza Manchester City, a semnat, joi, un contract valabil un sezon cu clubul din Soseaua Stefan cel Mare. "Mijlocasul spaniol Aleix Garcia Serrano a semnat un contract cu Dinamo Bucuresti pana la finalul acestui sezon competitional",…