Stiri pe aceeasi tema

Bilantul inca provizoriu al inundatiilor devastatoare din Kentucky a urcat la 35 de morti, iar furtunile continua, a spus luni guvernatorul acestui stat din sud-estul SUA, Andy Beshear, care a avertizat ca vor continua sa fie gasite corpuri "saptamani de acum incolo'', transmite AFP preluat de agerpres.

Guvernatorul din Vinita, Serghii Borzov, a decretat pentru vineri zi de doliu in intreaga regiune, in memoria victimelor atacului cu rachete produs, joi, in centrul orasului Vinita, scrie AGERPRES.

Autoritatile pakistaneze au anuntat marti ca ploile musonice vor continua in aceasta saptamana, in conditiile in care bilantul inundatiilor precedente a depasit 150 de morti, informeaza DPA.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența din Ucraina a anunțat luni ca echipele de cautare au mai gasit trei cadavre in ruinele blocului din Donețk. Bilanțul provizoriu este de 18 persoane decedate, dar cautarile continua, potrivit CNN.

Șase persoane au fost murit și alte 25 au fost ranite cand un autobuz de pasageri s-a rasturnat pe marginea drumului in nord-vestul Turciei, marți dimineața, informeaza Dailysabah.com.

Bilantul puternicului cutremur care a lovit sud-estul Afganistanului in noaptea de marti spre miercuri a ajuns la cel putin 920 de morti, a anuntat guvernul acestei tari, potrivit AFP si DPA, scrie AGERPRES.

Zece persoane au murit si alte 20 sunt date disparute dupa trecerea luni peste coastele statului Oaxaca (sudul Mexicului) a uraganului Agatha, retrogradat marti la categorie de furtuna tropicala, au informat surse ale guvernului local citate de AFP.

Grav accident, luni seara, langa Viena. Un tren cu aproximativ 80 de pasageri a deraiat. Bilanțul indica in acest moment un mort, 3 raniți grav și 8 mai ușor, anunța mediafax.