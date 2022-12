„Conținut sexual, blasfemii, droguri”. Tiktok, acuzată în SUA că induce în eroare utilizatorii Pocurorul statului Indiana, SUA, a depus miercuri o plangere impotriva popularei rețele de socializare TikTok, acuzand-o ca a indus in eroare utilizatorii cu privire la protecția datelor și la siguranța conținutului oferit copiilor. Aplicația, cunoscuta pentru videoclipurile sale scurte, muzicale sau parodice, este criticata in mod regulat de autoritațile americane pentru influența sa asupra minorilor […] The post „Conținut sexual, blasfemii, droguri”. Tiktok, acuzata in SUA ca induce in eroare utilizatorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

