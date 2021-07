Continuă veștile proaste de la Petromidia: ”Cu regret vă informăm…” Al doilea angajat ranit grav in explozia de la rafinaria Petromidia a murit in Germania, unde a fost transferat in 5 iulie, anunța grupul KMG, care deține rafinaria. „Dragi colaboratori, din pacate, cu regret va confirmam faptul ca al doilea angajat Rompetrol Rafinare – transferat anterior la o unitate medicala specializata din Germania, a decedat in cursul serii trecute, in ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical. Toata susținerea noastra merge catre familia colegului decedat”, se arata in comunicatul KMG. O explozie urmata de un incendiu s-a produs in 2 iulie la rafinaria Petromidia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

