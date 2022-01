Stiri pe aceeasi tema

- Alize Cornet a reușit surpriza zilei la Melbourne, franțuzoaica revenind incredibil împotriva favoritei Tamara Zidansek (cap de serie 29 - semifinalista la Roland Garros 2021). În rest, favoritele și-au respectat statutul, iar în optimi vom avea parte de dueluri foarte interesante.…

- A cincea zi de la Australian Open 2022 a venit cu alte surprize pe tabloul feminin de simplu, dar și cu favorite care și-au respectat statutul. Campioana en-titre a competiției de la Antipozi a parasit primul Grand Slam al anului, Amanda Anisimova (antrenata de Darren Cahill) reușind cea mai mare surpriza…

- Perechea Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic (Romania/Germania) a eliminat echipa Simona Halep/Gabriela Ruse, vineri, in primul tur al probei de dublu feminin din cadrul Australian Open. Cristian si colega sa s-au impus cu scorul de 6-4, 6-0, intr-o ora si noua minute. Cristian si Petkovic vor juca in…

- Jaqueline Cristian a fost invinsa de americanca Madison Keys cu 6-2, 7-5, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open. Cristian (23 ani, 69 WTA), la prima sa participare la un Grand Slam, s-a inclinat dupa o ora si jumatate in fata unei adversare in mare forma in acest debut…

- Ashleigh Barty nu a zabovit prea mult pe teren, lidera ierarhiei mondiale câștigând meciul de pe Rod Laver Arena în doar 52 de minute. Australianca a facut pasul în turul al treilea de la Australian Open, Grand Slam unde este principala favorita la câștigarea trofeului.Lucia…

- Jucatoarea spaniola Paula Badosa, locul 10 WTA si cap de serie numarul 7, s-a calificat in semifinalele Turneului Campioanelor de la Guadalajara (Mexic), conform news.ro. Ea a invins-o, sambata, pe Maria Sakkari (Grecia), locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, cu scorul de 7-6 (4), 6-4, dupa…

