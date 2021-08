Stiri pe aceeasi tema

- TIMIȘOARA Luni, 30 august Strazile CRANGULUI, LIVIU REBREANU 144-164, EDUARD BENES, EDUARD PAMFIL, AIDA, TRAVIATA, VICTOR GAGA, MARTIN C-IN PREZAN 67-85, 104-134, MATIN ANDREI ISTVAN, ARENEI SIRIUS 1-11, 2-18 (Bd. Sudului – Uranus), CRISTALULUI, MARTIR ION STANCIU 2-8, 9-11 (Martirilor – Versului),…

- Retim anunța ca in perioada 16-21 august, se vor spala pubele pentru colectarea deșeurilor reziduale de catre operatorul de salubrizare in localitațile: Dumbravița, Lugoj și Satchinez. Iata programul din aceasta saptamana: DUMBRAVIȚA Luni, 16 august – Strazile Phoenix, Varsovia, Bruxelles, Berlin, Budapesta,…

- Maratonistul Danut Cernat, politist in rezerva, va alerga si pe strazile din Lugoj pentru copiii politistilor decedati de Covid 19, in cadrul campaniei "Turul Romaniei in pasi de alergare", initiata de Corpul National al Politistilor. Politistul in rezerva se va afla in aceasta saptamana si pe raza…

- Dupa o prima seara de poveste a festivalului ,,Buzaul lui Marghiloman”, saptamana aceasta Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” va invita sa participați la ateliere și evenimente de neuitat. Ora de acces la toate evenimentele festivalului este 20:00, iar locația…

- Primarul și Consiliul Local al Comunei Sacalașeni, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, in colaborare cu Centrul de Informare Turistica al Comunei Sacalașeni și Asociația „ Sacalașeni Construim Increderea ” va invita sa participați la ediția a XIII-a a Festivalului „ Tradiții Chiorene ” , care…

- Asociația foștilor refugiați și expulzați in 1940 in urma Dictatului de la Viena anunța intalniri cu cei interesați de a beneficia de prevederile OUG 105/1999. Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante persoana, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie…

- Patru oameni au leșinat de la caldura, in Timișoara, iar doi dintre ei au ajuns și la spital, ieri cand in oraș a fost cod roșu de canicula. In jurul orei 17.00, temperatura a ajuns la 39 de grade Celsius la umbra, cea mai mare inregistrata intr-o zi de iunie, in ultimii 83 de ani.Vestul țarii se afla,…

- In saptamana 21 – 26 iunie, autospecialele RETIM sunt pe teren și vor spala pubelele destinate colectarii deșeurilor menajere in Timișoara, conform unui program zilnic. Programul din aceasta saptamana in Timișoara este urmatorul: Luni, 21 iunie – Strazile CUCULUI, NICOLAE LEONARD (Frunzei – Dambovița),…