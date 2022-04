VIDEO | O centrală electrică din Rusia, cuprinsă de flăcări. Există suspiciunile unui sabotaj intern

Este vorba despre cea mai mare termocentrală electrică inaugurată de ruși în 2019.A major fire broke out at #Sakhalin 's GRES-2 Power Station near the village of Ilyinskoe in #Tomarinsky District,… [citeste mai departe]