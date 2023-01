Continuă seria bună în Liga Florilor! SCM Craiova a învins și Slatina SCM Craiova e pe val in Liga Florilor. Formația craioveana a caștigat cea de-a treia partida din ultimele patru din campionat, 28-22 cu CSM Slatina și astfel s-a instalat destul de comod la final de tur, pe poziția a 7-a in clasament, cu 16 puncte. Partida a contat pentru etapa a 13-a din Liga Naționala. Chiar daca diferența de la final pare una consistenta, trupa lui Burcea a muncit pentru victorie și a avut și ceva emoții in partea secunda. Așa cum ne-a obișnuit, craiovencele au inceput și de aceasta data mai greu și și-au intrat in ritm pe final de repriza, cand s-au și desprins la patru goluri,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

