Stiri pe aceeasi tema

- 20 de angajați ai Serviciului Județean de Ambulanța Olt, aflați in spital dupa ce s-au infectat cu COVID-19, au anunțat ca dau in judecata instituția. Medicii, asistenții și ambulanțierii cer daune de...

- 13 angajați de la Ambulanța Olt au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Toate cadrele medicale au fost testate, dupa ce un angajat a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DSP Olt, un angajat al Serviciului Județean de Ambulanța Olt a fost confirmat, luni,…

- Serviciile medicale vor fi acordate in continuare fara cardul de sanatate Foto: radiocluj.ro Serviciile medicale și farmaceutice vor fi acordate în sistemul asigurarilor sociale de sanatate pâna la sfârșitul lunii viitoare, fara sa fie necesara utilizarea cardului de sanatate.…

- In momentul in care angajații au inceput sa faca pregatirile necesare, femeia a revenit la viața. Gladys Rodriguez Duarte a fost diagnosticata cu cancer ovarian. In decursul zilei de sambata, aceasta a ajuns la spital, ca urmare a problemelor cu tensiunea hipertermala. Dupa doua ore de la internare,…

- In plina pandemie de coronavirus, doi croitori din Gura Humorului fac combinezoane, acreditate de ISU, pentru toți angajații Spitalului Orașenesc, conform primarului Marius Ursaciuc, citat de suceavalive.ro. Croitorii independenți din localitate suceveana produc combinezoane reutilizabile pentru personalul…

- O asitenta de la Spitalul Județean Suceava care a stat la coada, marți dimineața, pentru a fi testata impotriva Covid-19, dupa ce alte 92 cadre medicale au fost infectate, a relatat amanunțit la Realitatea PLUS de ce s-a ajuns intr-o astfel de situație la nivel local. Femeia a precizat ca nu au fost…

- O femeie din localitatea argeseana Stefanesti a decedat, joi, intr-un incendiu provocat de explozia unei butelii.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel la 112 a fost anuntata o explozie urmata de incendiu intr-o locuinta de pe strada Garii…

- Cei care vin la Unitațile de Primiri Urgențe, dar și cei care cheama acasa ambulanța s-au impuținat simțitor, chiar s-au injumatațit, spun medicii, pacienții temandu-se ca ar putea lua coronavirusul intr-o unitate sanitara. A aparut insa o noua categorie de apelanți, anume persoanele care vor sa se…