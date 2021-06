Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat pe pagina sa de socializare ca s-a ajuns la o soluție juridica, prin care administratia locala sa poata plati direct sortatorii de deseuri, iar acestia...

- Primaria Sectorului 1, condusa de Clotilde Armand, a fost amendata de Garda de Mediu cu suma de 200.000 de lei. Dupa controale ce au durat o saptamana și au fost facute și la primarie, și in cadrul companiei care se ocupa cu salubritatea, Garda de Mediu a constatat ca operatorul nu era Romprest, ci…

- Clotilde Armand a facut, miercuri, noi declarați cu privire la scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Edilul spune ca cere in continuare instituirea starii de alerta in sectorul pe care il conduce și ca firma Romprest șantajeaza autoritațile, „lucru total neacceptabil”. Primarul Sectorului 1 a declarat,…

- Garda Nationala de Mediu este in prezent in control la Primaria Sectorului 1 si la operatorul de salubritate pentru a stabili incalcari ale legislatiei si obligatiile de mediu care revin fiecarui actor in parte, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres.…

- ​Dan Barna a declarat luni ca USR-PLUS o susține pe Clotilde Armand în demersurile sale privind criza gunoiului din sectorul 1. „Avem un mesaj foarte clar și neechivoc pentru susținerea primarului Clotilde Armand în lupta sa cu mafia gunoaielor. Cetațenii sectorului 1 nu merita…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, cere Prefecturii București sa fie declarata stare de alerta in sector din cauza gunoiului. Edilul le promite oamenilor ca „acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupți și de mafia gunoaielor va lua curand sfarșit”, se arata in mesajul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ii acuza pe consilierii PNL ca au votat la fel ca PSD și au aparat, din nou, compania de salubritate Romprest pentru ca a emis facturi nelegale: „Frația in ilegalitate este transpartinica la Sectorul 1. Ireal, nu?”. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut…

- Scandalul dintre Clotilde Armand si firma de salubritate este aproape de final. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ii acuza pe consilierii PNL ''ca au votat la fel ca PSD și au aparat, din nou, compania de salubritate Romprest pentru ca a emis facturi nelegale''. ''Frația in ilegalitate este transpartinica…