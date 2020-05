Stiri pe aceeasi tema

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…

- Imaginile fimate, miercuri dimineața, in piața Tomis III din Constanța, ilustreaza cat de multe au ințeles oamenii despre obligația de autoprotecție in perioada starii de urgența declanșata ca urmare a pandemiei de Sars-CoV-2. Ministrul agriculturii a anunțat ca noi reguli privind funcționarea piețelor…

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu a afirmat ca nu ia in calcul deocamdata posibilitatea unui imprumut la Fondul Monetar Internațional, in contextul creșterii cheltuielilor statului și al crizei economice declanșate de pandemia Covid-19. Agenția Reuters relateaza ca au crescut costurile de finanțare ale…

- China e cea mai lovita țara de epidemia de coronavirus. Pe acest fond sunt companii care au cautat soluții ca sa rezolve problema. Astfel a aparut un nou tip de echipament pentru poliție, scrie site-ul specializat in tehnologie playtech.ro. Poliția din China a apelat la tehnologia caștilor cu termoviziune.…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. Ministrul a declarat…

- Realizatorul tv de la Antena 3 Mircea Badea este acnhetat de Secția 6 Poliție din Capitala pentru o declarație facuta in emisiunea „Sinteza Zilei” din 4 iulie 2018, referitoare la protestul unor persoane in Piața Victoriei. Anchetatorii susțin, in documentele transmise site-ului antena3.ro, ca „numitul…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…