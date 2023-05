Continuă scăderea acțiunilor băncilor în Turcia In Turcia acțiunile bancilor au continuat sa scada ieri, ajungand la valori cu aproape 20% mai mici decat cele inregistrate inaintea alegerilor de duminica, informeaza Rador. Și lira turceasca s-a depreciat și se afla aproape de recordul minim absolut. CITESTE SI Congresului privind plafonul datoriei SUA 01:17 67 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 17 mai 2023 - Alerta aeriana in Kiev / Explozii puternice au fost auzite in Mykolaiv 00:32 953 Anunț ciudat al lui Kadirov: Liderul cecen susține ca serviciile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

