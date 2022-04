Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, se intreaba in baza careia dintre organigramele suspendate scoate primaria Timișoara la concurs noi posturi in administrație, printre care și cele șase pentru manageri de cartier. Procedura este un „copy-paste” dupa cea aplicata in luna ianuarie și pentru care primarul…

- Consilierul municipal Radu Țoanca (PSD) spune ca „exact in ziua in care Curtea de Apel Timișoara punea «cruce» concursului suspendat in luna ianuarie de Primaria Municipiului Timișoara pentru 22 de posturi, primarul Fritz a anunțat scoaterea la concurs a inca 12 posturi, in special pentru așa numiții…

- Harababura existenta in Primarie este evidenta și pentru un ochi mai neexperiemntat, insa doar cei de acolo știu ce se intampla cu adevarat in spatele ușilor inchise. Consilierul PSD Radu Țoanca a pus mai mereu punctul pe i și a taxat incompetența oamenilor noi… „Gradinarul șef al Timișoarei, trimis…

- Noua organigrama a administrației Fritz are toate șansele sa fie anulata inainte de a produce vreun efect concret in funcționarea Primariei Timișoara. Consilierul PSD Radu Toanca explica pe intelesul tuturor intreaga situatie. „Complet analfabeta din punct de vedere administrativ – deși a trecut un…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au pronuntat sentinta finala in dosarul tragediei care a avut loc intr-un bloc de pe strada Miorita din Timisoara in luna noiembrie 2019. Un copil nou-nascut, unul de trei ani si mama unuia dintre copii, in varsta de 29 de ani, au murit atunci intoxicati, la scurt…

- Consilierul local Radu Țoaca anunța o problema mai puțin știuta din mediatizatul caz Colterm. Sunt sute de debranșpri ilegale, toate semnalalte in ultimul timp. Cauza este… frigul din case și dorința oamenilor de a face ceva in privința asta. ”Din cele 4200 de branșamente ale Colterm din Timișoara –…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, consilierul social-democrat Radu Țoanca spune ca, in afara de a se lamenta și a cerși bani de la București, administrația Fritz a ramas incremenita in propria incompetența. Consilierul municipal susține ca, din cauza ca indura temperaturi scazute in locuințe,…

- Dupa ce luni, Nicolae Robu s-a descarcat emotional cu un atac la baioneta impotriva primarului si viceprimarului, marti, consilierul Radu Toanca ia in colimator actuala administratie. „Administrația Fritz incalca- al doilea an consecutiv-legislația naționala și europeana Sprijinul financiar catre Colterm…