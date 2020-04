Stiri pe aceeasi tema

- Informare meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Vremea in Romania este extrem de rece pentru aceasta perioada. Pana cand țin temperaturile scazute, aflați mai jos. Citește și: VIDEO Un polițist s-a DEZLANȚUIT in timpul unui control, dupa ce un șofer i-a spus ca e…

- Meteorologii anunța ca miercuri vom avea parte de oracire a vremii, cu precipitații slabe. In București, cerul va fi temporarnoros. Temperatura maxima in Capitala va fi de 9 grade Celsius.Miercuri, 1 aprilie 2020, vremea se va mentine deosebit de rece pentruaceasta perioada din an in toate zonele, dar…

- Meteorologii anunța ca joi vom avea parte de o vreme in general frumoasa, care va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. In București, vremea va fi deosebit de calda, temperatura maxima urmand a urca pana la 20 de grade Celsius.Cerul va fi variabil, cu unele innorari in nordul teritoriului…

- In perioada 09 martie – 06 aprilie 2020, Meteorologii de la ANM anunța temperaturi foarte mari și o primavara cu vreme mai calda decat normalul perioadei. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in toate regiunile, cu o abatere termica pozitiva mai accentuata…

- Meteorologii anunța vreme calda in urmatoarele doua saptamani din luna martie, astfel ca primavara iși va face simțita prezența in aproape toata țara. Va ploua doar in unele regiuni, indeosebi in zonele montane, iar temperaturile vor fi destul de ridicate, pana aproape de 20 de grade Celsius, pe timpul…

- Vremea 17 februarie - 16 martie 2020. Meteorologii de la ANM au emis Estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 17 februarie - 16 martie 2020. Saptamana 17.02.2020 –...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru perioada 10 - 23 februarie 2020. Meteorologii anunța temperaturi in creștere și precipitații sub forma de ploi.

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. In primele doua zile, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10...12 grade si a celor minime de 5...7 grade, apoi se va raci. Prin urmare, in perioada 5-9 februarie, regimul termic se va situa in jurul mediilor…