Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 127 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 757 teste efectuate (din care 425 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș, 25 au varsta sub 18 ani. […] Articolul Continua sa scada rata de infectare cu coronavirus in Timiș. Scade și numarul pacienților COVID-19 internați in spitalele din județ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .