Mai multe localitați din apropierea Capitalei au intrat deja in carantina, ca urmare a incidenței cazurilor de COVID confirmate, iar altele se pregatesc pentru acest pas, incepand cu orele urmatoare. Mai nou, de la nivelul Prefecturii Ilfov s-a anunțat, vineri, ca orașul Popești-Leordeni și comuna Tunari intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, […]