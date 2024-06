Continuă să cadă capete în USR: Deputatul Băltărețu și-a anunțat demisia Viorel Baltarețu a recunoscut public rezultatele slabe ale alegerilor locale și și-a asumat responsabilitatea, anunțand demisia sa din funcția de Președinte al Filialei locale USR Cluj-Napoca. Pe pagina sa de Facebook, el a declarat: „Rezultatul alegerilor la Primarie nu a fost unul bun și mi-l asum in intregime, ca atare, imi dau demisia din poziția […] The post Continua sa cada capete in USR: Deputatul Baltarețu și-a anunțat demisia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

