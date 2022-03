Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, 31 de preșcolari și elevi refugiați din Ucraina au fost repartizați la diverse unitați de invațamant din județul Timiș. Potrivit inspectorului școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu, este vorba despre 13 preșcolari, 11 elevi din ciclul primar, șase din cel gimnazial…

- 17 elevi din Ucraina, repartizați in unitațile de invațamant din Timiș. Potrivit noilor reglementari legale, copiii care provin din Ucraina și care vor sa studieze in unitațile de invațamant preuniversitar din Romania vor fi repartizați la școli, respectiv...

- Romania nu are probleme in acordarea asistentei medicale ucrainenilor care se afla pe teritoriul tarii noastre, spune ministrul sanatatii, Alexandru Rafila. El a precizat azi ca la nivel national sunt zilnic aproximativ 100 de solicitari la Ambulanta care privesc persoane refugiate din Ucraina, 75 fiind…

- In vederea repartizarii prescolarilor elevilor la unitatile de invatamant in care pot desfasura activitati educationale, precum si in institutiile in care vor beneficia de asistenta psihopedagogica si consiliere si in vederea inscrierii ca audienti la cursurile unitatilor de invatamant a minorilor aflati…

- Niciun refugiat din Ucraina nu a solicitat ajutorul autoritaților din Timiș pentru a se caza, a declarat, astazi, prefectul Mihai Ritivoiu. Acesta a anunțat ca, de dimineața, a avut loc o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in care a fost adoptata o hotarare legata de spațiile…

- In parteneriat cu Crucea Roșie Dambovița, cu Ambasada Romaniei la Kiev și cu Consiliul Județean al Elevilor, Primaria Targoviște a inceput o campanie umanitara de strangere de ajutoare pentru refugiații din Ucraina. In acest sens a fost amplasat un cort in fața cladirii principale a instituției, amanunte…

