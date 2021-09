Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL a declarat, joi, in Parlament ca trebuie sa aiba o discuție foarte serioasa cu premierul Florin Cițu și o consultare mai larga cu fiecare dintre actorii politici atat din PNL și din colaiție. „Nu cred ca este bine sa se ia decizii la cald, așa cum a fost decizia de azi-noapate…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul Florin Cițu ia decizii fara a informa PNL, iar el, ca lider al partidului, a fost informat ”la alibi” despre remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion. ”Normal, este premierul care reprezinta PNL. Pe de alta parte, nu cred ca premierul…

- Anunțul venit miercuri seara de la Palatul Victoria, de unde Florin Cițu a anunțat revocarea lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției, au generat nemulțumiri la varful USR PLUS, partidul din care face parte acesta din urma. Liderii USR PLUS nu au intarziat sa iasa cu mesaje, prin care sa arate…

- Reactiile reprezentantilor politici la tensiunile din coalitia de guvernare Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (2 septembrie, ora 7:05) - Realizator: Pe toata scena politica reacțiile nu au întârziat sa apara. Formațiunile vad însa în mod diferit tensiunile din coaliție.…

- Aflat la alegerile de la PNL Vrancea, Orbana a afirmat ca, „in mod normal, (Vizante - N.R.) ar fi trebuit sa-si dea demisia imediat”, pentru „management dezastruos. "A fost schimbat vechiul director general, care a pus compania intr-o forma buna, care a reusit sa faca achizitii importante, care a reusit…

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…

- Diana Șoșoaca și-a inceput discursul in plenul reunit al Parlametului spunandu-i președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ca daca ii acorda 2-3 minute „il ajuta sa scape de Cițu”, moment aplaudat de PSD și AUR. ”Am auzit aici de o dictatura care va dura cel puțin 10 ani”, a spus Șoșoaca…