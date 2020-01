Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor I din Alba Iulia ar putea beneficia, in perioada martie – iunie 2020, de zece cursuri gratuite de inot, la Bazinul Olimpic din municipiu. Consilierii locali vor avea de aprobat, in ședința din 28 ianuarie, proiectul „Educație și sanatate prin inot”, care propune un program anual de…

- Ziarul Unirea Bani in plus de la bugetul local pentru proiectul de reabilitare și extindere a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian”. Cauzele majorarii investiției Bani in plus de la bugetul local pentru proiectul de reabilitare și extindere a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian”. Cauzele…

- „Bugetul de acum e un pic mai fantasmagoric decat cel facut de Dancila. Nu știu de unde vor face incasarile. Nici nu sunt taxe suplimentare, nici venituri suplimentare, nu cred ca au gasit bani in camara. Toata lumea, Banca Naționala, toți spun ca vom avea o creștere de maxim 3%, ei au 4,1%", a declarat…

- La Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia ajung in fiecare saptamana aproximativ 50 de copii de varste diferite și alți 35 din țara. Acestora, in ultimul an, li s-au adaugat 92 de copii prin proiectul „Salute per Tutti” (Sanatate pentru toți), un program de terapie relizat cu ajutorul organizației veroneze…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi susține ca proiectul de buget inaintat de Guvernul Orban ne arata faptul ca liberalii ar fi fost puternic sprijiniți din zona serviciilor secrete pentru a prelua guvernarea. Pippidi aduce ca argument faptul ca scad bugetele la Educație și Sanatate, dar in schimb cresc…

- Bugetul de stat pe 2020 va fi in continuare unul pe minus, construit pe un deficit prognozat la peste 40 de miliarde de lei, potrivit unui prim proiect pregatit de Guvern, care prevede o scadere a alocarii pentru Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii comparativ cu 2019, dar cresteri la Aparare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat, astazi, Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 care se refera la reducerea numarului de ore din invațamant. Proiectul de lege referitor la reducerea numarului de ore din invațamant a fost adoptat inițial anul trecut…

- Reducerea numarului de ore pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal va aduce un val de restructurari, sustin sindicatele si profesorii din invatamantul preuniversitar. Sindicalistii vorbesc de 15.000- 20.000 de norme, ceea ce inseamna intre 360 si 480 de profesori pe fiecare judet. Sindicalistii…