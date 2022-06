Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața columbiana a emis, pe 4 iunie 2022, un scurt comunicat, in care anunța desparțirea de fotbalistul Barcelonei. Conform jurnalistului Jose Antonio Aviles, citat de Marca , decizia de a anunța desparțirea in presa i-a aparținut in exclusivitate Shakirei, iar Gerard Pique a fost extrem de surprins…

- Apar noi informații dupa vestea care a luat prin surprindere, zilele trecute, lumea mondena, cea a desparțirii celebrei cantarețe Shakira de fotbalistul Barcelonei, Gerard Pique, dupa 12 ani de relație. Deși presa spaniola a anunțat ca motivul care a dus la ruptura cuplului ar fi fost infidelitatea…

- Shakira (45 de ani) nu va mai locui in Barcelona dupa ce aceasta a oficializat desparțirea de Gerard Pique (35). Dupa 11 ani, Pique și Shakira s-au desparțit dupa ce fundașul Barcelonei a inșelat-o pe celebra cantareața. Deși locuiesc separat de ceva vreme, Shakira s-ar fi decis sa se mute definitiv…

- Daca in urma cu mai mult timp Florin Salam anunța o nunta ca in povești, spectaculoasa, cum nu a mai vazut Romania pana acum, lucrurile s-au cam schimbat, pe ultima suta de metri. Manelistul și Roxana Dobre au intrat live pe rețelele de socializare și au facut un anunț de ultima ora. Iata despre ce…

- Gerard Pique (35 de ani) a facut scandal dupa ce Barcelonei i se refuzase un penalty cu Sociedad in decembrie 2019, inaintea unui Clasico, in campionatul caștigat de Real Madrid. Continua sa devina publice detalii neștiute din culisele relației pe care Gerard Pique o are cu Luis Rubiales, președintele…

- Antrenorul formatiei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a fost tare dezamagit dupa eliminarea catalanilor in sferturile de finala ale competitiei Europa League. Acesta a explicat cu greu esecul inregistrat pe teren propriu in fata formatiei Eintracht Frankfurt, scor 2-3. Xavi a punctat ca esecul cu nemtii…

- Xavi Hernandez, antrenorul Barcelonei, a explicat dupa partida de pe Camp Nou pierduta de elevii sai in fața lui Eintracht Frankfurt cu scorul de 2-3, in returul sferturilor Europa League, unde considera el ca s-a facut diferența in aceasta confruntare.

- Federația italiana de fotbal a anunțat decizia luata cu privire la viitorul selecționerului Roberto Mancini. „Squadra Azzura” a ratat pentru a doua oara consecutiv calificarea la Campionatul Mondial, fiind eliminata de Macedonia de Nord.