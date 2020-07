Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani. Va ploua mai mult decat de obicei in urmatoarele 14 zile și va fi mai racoros decat de obicei in vest și nord-vest. Apoi temperaturile se vor apropia de regimul normal al perioadei. La fel și precipitațiile.…

- Urmatoarele doua saptamani vor aduce temperaturi de pana la 30 de grade, insa vor fi zile in care temperaturile din termometre vor cobori pana la 13 grade. Evident, ploile nu vor lipsi in perioada 16-20 iulie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia.

- Ploile și furtunile continua sa creeze probleme in cea mai mare parte a țarii și in urmatoarele ore, iar meteorologii avertizeaza ca vremea capricioasa se va menține cel puțin pana la finalul saptamanii.

- Nicio șansa sa avem parte de o vreme de vara calduroasa ca in anii precedenți. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Pana la sfarșitul lunii iunie se va ajunge la 30 de grade, cu multe instabilitați atmosferice. Din 2 iulie, vremea se va raci, iar noaptea se vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 9-21 iunie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea. Probabilitatea pentru manifestari de instabilitate atmosferica va fi ridicata pe tot parcursul intervalului.Prima saptamana de prognoza va debuta cu valori…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani. In luna mai, vremea va fi mai rece in prima saptamana și vor fi ploi abundente. Apoi se mai incalzește și precipitațiile vor fi mai puține. In județul Alba, temperaturile maxime ale lunii mai vor fi de 25-26…