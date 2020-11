Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunile de salvare au continuat luni in opt cladiri din orașul Izmir, in vestul Turciei, au anunțat autoritațile, in timp ce numarul deceselor in urma seismului produs vineri in regiunea Marii Egee a ajuns la 81, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. Autoritațile turce au declarat ca 79 de persoane…

- Operatiunile de salvare au continuat luni in opt cladiri din orasul Izmir, in vestul Turciei, au anuntat autoritatile, in timp ce numarul deceselor in urma seismului produs vineri in regiunea Marii Egee a ajuns la 81, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Bilantul deceselor in urma puternicului seism care a zguduit vineri orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 51, a precizat duminica vicepresedintele turc Fuat Oktay, potrivit DPA. Alte doua persoane care si-au pierdut viata in urma cutremurului in insula greceasca Samos nu au fost incluse in statisticile…

- Un barbat de 70 de ani a fost scos duminica de sub daramaturile unei cladiri prabusite in orasul turcesc Izmir dupa 33 de ore de la producerea unui puternic cutremur care a lovit vineri coasta dinspre Turcia a Marii Egee si mai multe insule grecesti, informeaza Reuters. Autoritatile turce…

- Echipele de salvare din Izmir continua și sâmbata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, în timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters. Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit în zona de coasta din vestul Turciei, iar…

- Echipele de salvare din Izmir continua și sambata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, in timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters.Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit in zona de coasta din vestul Turciei, iar doi adolescenți – o fata și…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin sase persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 202 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari,…