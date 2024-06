Stiri pe aceeasi tema

- Liderii politici din Uniunea Europeana au eșuat, luni, in tentativa de a ajunge la un acord rapid pentru numirile in principalele funcții de conducere ale blocului, relateaza Politico și The Guardian.Actualul...

- Liderii UE nu au ajuns inca la o decizie cu privire la un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. „Scopul de astazi nu a fost de a lua o decizie”, a declarat, marti dimineata, presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa dineul de lucru…

- Un consens neobișnuit și neașteptat de rapid pare sa se fi format in privința principalelor patru funcții din Uniunea Europeana, la doar cateva zile de la alegerile europarlamentare: Ursula von der Leyen (Germania) ar urma sa ramana președinta a Comisiei Europene pentru un nou mandat, portughezul Antonio…

- Un consens neobișnuit și neașteptat de rapid pare sa se fi format in privința principalelor patru funcții din Uniunea Europeana, la doar cateva zile de la alegerile europarlamentare: Ursula von der Leyen (Germania) ar urma sa ramana președinta a Comisiei Europene pentru un nou mandat, portughezul Antonio…

- Procurorii europeni – care investigheaza acuzațiile legate de negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer – amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, relateaza Politico. Pe 9 aprilie, Laura Codruța Kovesi, care conduce…

- La Summitul European pentru Aparare și Securitate, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a confruntat cu un moment de intrerupere in timpul discursului sau. Intreruperea, alimentata de acuzații de infracționalitate, a blocat pentru scurt timp lucrarile, deoarece un barbat s-a ridicat…

- La Summitul European pentru Aparare și Securitate, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a confruntat cu un moment de intrerupere in timpul discursului sau. Intreruperea, alimentata de acuzații de infracționalitate, a blocat pentru scurt timp lucrarile, deoarece un barbat s-a ridicat…

- Procurori europeni din cadrul Parchetului European (EPPO) investigheaza acuzațiile in legatura cu negocierile privind vaccinurile anti-Covid dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului din Liege, transmite…