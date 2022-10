Continuă mesajele false cu acuzații de pornografie cibernetică. Sfaturile jandarmilor Jandarmeria atrage atenția ca mai multe persoane primesc in continuare mesaje in care sunt acuzate, in numele jandarmilor, de pornografie cibernetica, pline cu greșeli gramaticale și date incoerente. Destinatarii sunt invitați sa raspunda in 72 de ore, in caz contrar urmand sa fie arestați. „In continuare, cetațenii ne transmit inștiințari cu privire la primirea unor […] Articolul Continua mesajele false cu acuzații de pornografie cibernetica. Sfaturile jandarmilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

