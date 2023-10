Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei și a fost atacata de mai multe ori de forțele ucrainene pana acum. De asemenea,…

- Joi, 14 septembrie, Ucraina a declarat ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusesti care i-au atacat teritoriul in timpul noptii si ca un copil a fost ucis in sudul tarii de un bombardament de artilerie, relateaza Reuters . Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat ca un baiat de 6 ani a fost…

- Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone Shahed de fabricatie iraniana lansate de Rusia in timpul noptii de joi spre vineri in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii Odesa.

- Atacurile Rusiei impotriva Ucrainei au ucis 19 persoane și au ranit 48 in ultimele 24 de ore, distrugand case și infrastructura civila, au raportat autoritațile regionale.Un total de 10 regiuni ucrainene au fost vizate - Dnipropetrovsk, Sumi, Lugansk, Mykolaiv, Cernihiv, Zaporizhzhia, Donețk, Herson,…

- Razboiul din Ucraina - Se duc lupte crancene in Donetk si Lugansk, intre trupele ruse si fortele ucraineneLupte grele intre trupele ruse și ucrainene continua in unele parti din regiunile ucrainene Donețk și Lugansk, a declarat duminica Ilia Evlas, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, anunța…

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- Noi lovituri cu rachete rusești au fost lansate peste noapte asupra orașelor port de la Marea Neagra din sudul Ucrainei, Mikolaiv și Odesa. Cel puțin 20 de oameni au fost raniți, dar exista și morți.

- O restaurarea a sistemelor de irigare in sudul Ucrainei este importanta in agricultura ucraineana, iar centrala kahovka va continua sa joace un rol-cheie, a subliniat intr-o sedinta de Guvern premierul Denis Smihal. ”Proiectul va dura doi ani. In prima etapa, vom proiecta toate structurile de inginerie…